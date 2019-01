Ernst Ulrich von Weizsäcker, früherer Co-Präsident des Club of Rome, empfiehlt im Zuge des Umbaus der Energiewirtschaft Sozialtarife für arme Familien. "Sonst kriegen wir auch hier die Gelbwesten-Demos, und die bringen uns nicht voran", sagte von Weizsäcker der "Heilbronner Stimme".

Der Ausstieg aus der Kohleverstromung sei "aus moralischen Gründen" nötig, erklärte von Weizsäcker angesichts der Tatsache, dass in anderen Ländern viel mehr Kohle verbrannt werde. "Sonst sagen die Südafrikaner und Kolumbianer, dass selbst die reichen Deutschen nichts machen", so der frühere Co-Präsident des Club of Rome.