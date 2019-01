Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag mit einer freundlichen Tendenz in die Sitzung gestartet. Nach vier Tagen mit insgesamt moderaten Verlusten zeichnet sich damit ein positiver Wochenausklang ab. Allerdings bleibt die Zurückhaltung unter den Investoren gross und der SMI befindet sich weiterhin auf Richtungssuche. Die Vorgaben aus den USA sind wenig aussagekräftig, in Asien dagegen tendierten die Märkte mehrheitlich klar nach oben. Unverändert wird die Stimmung von den Sorgen um den Handelskonflikt zwischen den USA und China geprägt sowie vom nahenden Brexit.

In diesem Zusammenhang machen sich die Börsianer nach einem Bericht in der britischen Presse über eine mögliche Kompromissbereitschaft der nordirischen Partei DUP Hoffnungen auf wenigstens einen geordneten Brexit-Deal. Auf der anderen ...

