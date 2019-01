FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 25.01.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS DAILY MAIL PRICE TARGET TO 570 (605) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG RAISES CONNECT GROUP PRICE TARGET TO 40 (35) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 225 (235) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP CUTS BRITISH LAND TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 452 (647) PENCE - CITIGROUP CUTS DERWENT LONDON TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 2513 (3186) PENCE - CITIGROUP CUTS GREAT PORTLAND TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 592 (691) PENCE - CITIGROUP CUTS HAMMERSON TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 278 (465) PENCE - CITIGROUP CUTS INTU PROPERTIES TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 69 (190) PENCE - CITIGROUP CUTS LAND SECURITIES TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 743 (974) PENCE - CITIGROUP CUTS SHAFTESBURY TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 872 (1229) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 190 (210) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 900 (985) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 84 (90) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS RBS PRICE TARGET TO 280 (295) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1070 (1090) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES FEVERTREE DRINKS TARGET TO 2800 (2700) PENCE - 'HOLD' - EXANE BNP CUTS SPECTRIS TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 2350 (2550) PENCE - EXANE BNP CUTS SPIRAX-SARCO TO 'UNDERPERFORM' (N) - TARGET 5700 (6300) PENCE - EXANE BNP RAISES HALMA TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 1550 (1350) PENCE - GOLDMAN RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2600 (2500) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 1847 (1763) PENCE - 'SELL' - HSBC INITIATES CRANSWICK WITH 'HOLD' - TARGET 2810 PENCE - HSBC INITIATES DAIRY CREST GROUP WITH 'BUY' - TARGET 570 PENCE - HSBC INITIATES HILTON FOOD WITH 'HOLD' - TARGET 920 PENCE - HSBC RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2120 (2100) PENCE - 'BUY' - HSBC SEES GLAXOSMITHKLINE AS ONE OF THE BEST GLOBAL STOCK IDEAS - JPMORGAN CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 200 (220) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1330 (1400) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 230 (240) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RESUMES BURFORD CAPITAL WITH 'BUY' - TARGET 2300 PENCE - LIBERUM RESUMES RESTAURANT GROUP WITH 'HOLD' - TARGET 180 PENCE - RBC CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 3400 (3600) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS CAPITAL & COUNTIES PRICE TARGET TO 310 (320) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS SOPHOS PLC PRICE TARGET TO 400 (440) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES FRESNILLO PLC TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 1100 (900) PENCE



