Die Zeiten, in denen eine einzige Fabrik vor Ort produzierte Teile in der eigenen Fertigung am Fließband montiert, sind lange vorbei. Auch die manuelle Programmierung eines Computers, um langwierige Aufgaben wie Ertragsanalysen oder die Erkennung fehlerhafter Wafer zu erledigen, gehört der Vergangenheit an.

Mittlerweile hat auch die schiere Komplexität und Anzahl elektronischer Komponenten in Automobilen sprunghaft zugenommen. Teile können aus geographisch unterschiedlichen Fabriken mit abweichenden Sicherheitsstandards wie auch Messmethoden stammen - die Montage geschieht wiederum an einem anderen Standort. Im Ergebnis müssen selbst Premium-Automobilhersteller wie Audi einen Autounfall pro Stunde verzeichnen, die jährlich Millionen Dollar kosten, von Rückrufaktionen ganz zu schweigen.

Große Datenmengen beherrschen

Dieses Problem wird durch die Tatsache noch verstärkt, dass mit teilweise autonom agierenden Fahrzeugen, die gegenwärtig auf der Straße unterwegs sind, und völlig autonomen Fahrzeugen in Zukunft, die Zuverlässigkeit von entscheidender Bedeutung ist. Nur maschinelles Lernen kann die Herausforderungen dieses komplexen Herstellungsprozesses bewältigen, um die Zuverlässigkeit der Fahrzeuge und die Sicherheit der Insassen zu gewährleisten.

Beim Durchsuchen überwältigend großer Datenmengen kann maschinelles Lernen Muster erkennen, die selbst gut ausgebildete menschliche Analytiker sonst übersehen würden. Maschinen korrelieren Ereignisse auch über längere Zeiträume und mehrere Datenquellen hinweg, die für eine menschliche Erfassung einfach zu groß und zu komplex sind.

Was bedeutet maschinelles Lernen für Automobilhersteller? Unternehmen sehen darin deutliche Effizienzsteigerungen, sei es beim Binning oder bei der vorausschauenden Wartung. Sie nutzen maschinelles Lernen, um Betriebsabläufe zu optimieren, Kosten zu senken und die Produktionskapazität erheblich zu steigern.

Maschinelles Lernen in der Praxis

Für ein tieferes Verständnis, wie sich maschinelles Lernen in der Fahrzeugfertigung integrieren lässt, eignet sich der Burn-in-Test, welcher Komponenten erkennt, die bezogen auf den Produktlebenszyklus wahrscheinlich vorzeitig ausfallen. Üblicherweise erkennt der Burn-in-Test Ausfallkomponenten lediglich durch eine Erhöhung der Testdauer. Dies würde den Großteil der Ausfälle erfassen, die im anfänglichen Maximum ...

