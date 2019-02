Sunnyvale / San José - Mit dem neusten Produkt der FlexPod-Reihe ermöglichen NetApp und Cisco die Erweiterung bestehender Installationen um eine konvergente Lösung für hoch performante Anwendungen im Bereich von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen.

Egal, wo auf dem Weg in der Cloud sich ein Unternehmen gerade befindet: FlexPod AI lässt sich problemlos in hybride Multi-Cloud-Umgebungen (mit AWS, Microsoft Azure und Google Cloud) einbinden - ob am Rand, in der Kernumgebung oder in der Cloud. Die Lösung wird damit Teil der Data Fabric von NetApp, die ein ressourcenübergreifendes Datenmanagement in hybriden Cloud-Umgebungen ...

