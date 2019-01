Zürich - Coca-Cola, Fanta und Sprite gibt es in der Schweiz künftig nicht mehr in der Halbliter- und in der Literflasche. Das Abfüllunternehmen Coca-Cola HBC Schweiz verkleinert die Flaschengrössen ab April

Die Halbliterflasche fasst künftig nur noch 0,45 Liter, aus der Literflasche wird ein 0,75-Liter-Format. Coca-Cola HBC Schweiz bestätigte am Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur AWP die Pläne, über die am Morgen die Tamedia-Zeitungen berichtet hatten.

Laut dem Zeitungsbericht schrumpfen zwar die Flaschengrössen, der Preis aber bleibt - es gibt also eine Preiserhöhung. Coca-Cola bestätigt dies allerdings nicht direkt, sondern weicht aus: Man biete weiterhin wettbewerbsfähige Preise an, hiess es.

Verweis auf lokale Kosten

Auch zu den Gründen äussert sich das Abfüllunternehmen nur vage: Coca-Cola HBC passe seine Verpackungen laufend an und biete immer eine Auswahl verschiedener Grössen. "Gleichzeitig sehen wir eine Tendenz zu kleinen Verpackungsgrössen".

Zugleich verweist die Getränkeabfüllerin auf die ...

