In der zweiten Hälfte des letzten Jahres ging die Facebook-Aktie in eine dynamische Abwärtsbewegung über. Von einem Ende Juli bei 218,62 US-Dollar markierten neuen Allzeithoch ermäßigte sich der Kurs um rund 44 Prozent auf 123,02 US-Dollar.

Nachdem das Tief am 24. Dezember gebildet worden war, setzten nach den Feiertagen Käufe ein, die den Wert in einen neuen kurzfristigen Aufwärtstrend übergehen ließen. Es gelang den Käufern recht schnell wieder bis an die 50-Tagelinie vorzustoßen und diese ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...