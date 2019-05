Dass die Wirecard-Aktie am gestrigen Donnerstag in einem insgesamt schwachen Gesamtmarkt unter Druck geriet und sich mit einem Tagesverlust von 3,4% aus dem Handel verabschiedete - geschenkt. Heute dreht der besagte Gesamtmarkt schließlich wieder nach oben, und zwar deutlich; zur Stunde steht für den DAX ein Plus von 1% auf der Anzeigetafel. Davon kann Wirecard bislang allerdings nicht wirklich profitieren - noch nicht! Denn: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...