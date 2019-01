Der neue Wirkungsgradrekord ist von einem chinesischen Testlabor bestätigt worden. Erst kürzlich vermeldete Longi einen neuen Höchstwert für seine Technologie.Die Jinko Solar Holding Co., Ltd. hat für ihre monokristallinen, n-type Topcon-Solarzellen einen Wirkungsgradrekord von 24,2 Prozent erreicht. Die Tests dazu seien im Qualitätsprüfzentrum für Photovoltaik- und Windkraftanlagen an der Chinese Academy of Sciences (CAS) durchgeführt worden, teilte der chinesische Photovoltaik-Hersteller am Freitag mit. Es handele sich um großflächige n-type Solarzellen im "HOT"-Zelldesign von Jinko Solar, die ...

