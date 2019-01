Der USD/JPY wurde am Mittwoch und Donnerstag in einer relativ schmalen Range gehandelt. Die zunehmende Risikobereitschaft ließ das Paar heute in Richtung 110 steigen, aber dieses Niveau konnte nicht durchbrochen werden. Aktuell beträgt der Tagesgewinn 0,2 % bei 109,85. Die enttäuschenden Wirtschaftsdaten aus Deutschland konnten durch den Optimismus, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...