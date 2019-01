Die Kuppeldächer des Kohlekreislagers des Heizkraftwerks Moorburg in Hamburg haben zwei Photovoltaik-Anlagen mit jeweils 750 Kilowatt erhalten. Dabei war das Projekt für Vattenfall technisch durchaus anspruchsvoll.Die beiden kuppelartigen Dächer des Kohlekreislagers des Heizkraftwerks Moorburg schimmern in blau. Seit September hat Vattenfall dort mit der Installation von Solarmodulen für zwei Photovoltaik-Anlagen mit jeweils 750 Kilowatt Leistung begonnen. Noch im Januar sollen sie vollkommen fertiggestellt sein und der erste Solarstrom fließen, wie der Energiekonzern am Freitag veröffentlichte. ...

