Die Risikobereitschaft bleibt zum Ende der Woche bestehen und so baute der EUR/USD seine Rallye in den Bereich der 1,1400 aus. EUR/USD trifft bei 1,1400/20 auf starken Widerstand Das Paar konnte die EZB-induzierten Verluste vom Donnerstag fast vollständig umkehren und so kommt es nun zum Test der kritischen 1,1400. Die Kursentwicklung der weltweiten ...

