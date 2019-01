Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Freitag erneut mit geringen Abgaben aus einer durchwachsenen Handelswoche verabschiedet. Fünf Handelstage in Folge hat der Leitindex SMI damit jeweils leichte Minuszeichen aufgewiesen. Dabei hatte es am Freitag im Tagesverlauf zunächst danach ausgesehen, als würde sich der SMI mit einer positiven Note ins Wochenende verabschieden. Schwächere SMI-Schwergewichte zogen den Index am Ende jedoch nach unten. Nach dem rasanten Start ins neue Jahr sei eine Konsolidierung wohl angebracht gewesen, hiess es dazu am Markt.

Für etwas Rückenwind hatten zeitweise Meldungen zum Thema Brexit gesorgt. Die nordirische Partei DUP soll im Streit um die Grenze zur Republik Irland Kompromissbereitschaft signalisiert haben. Auch die Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi am Donnerstag hätten die Kaufbereitschaft der Anleger etwas gestützt, hiess es. Die Aktienmärkte in Frankfurt und Paris legten deutlicher zu. Der nachgebende deutsche Ifo-Index wurde hingegen kaum beachtet und auch eine freundliche Wall Street zeigte hierzulande kaum Wirkung.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,17 Prozent tiefer auf 8'922,49 Punkten. Auf Wochensicht ergibt sich ein Minus von 1,1 Prozent. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in welchem etwa die grossen Pharmawerte nicht mit ihrem ganzen Gewicht enthalten sind, gewann hingegen 0,06 Prozent auf 1'392,20 Zähler ...

