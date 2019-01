Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, sieht in der AfD eine Gefahr für die Demokratie. "Sie bedroht den Fortbestand unseres höchst erfolgreichen Gemeinwesens", sagte Knobloch dem "Spiegel".

Deshalb blicke sie mit Sorge auf die anstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland. Während einer Rede Knoblochs zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus am Mittwoch verließ ein Teil der AfD-Fraktion das Plenum des Bayerischen Landtags. Knobloch kritisierte das Verhalten der AfD: "Sie ist meines Erachtens demokratiefeindlich und trägt Schuld an der Verrohung der allgemeinen Debatte."