Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat sich optimistisch gezeigt, dass der Kohleausstieg keine negativen Auswirkungen auf Strompreisentwicklung und Beschäftigung in den betroffenen Regionen haben wird. Sie sei "wirklich zufrieden" mit der Arbeit der Kohlekommission, sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonntagsausgaben).

Deutschland könne durch die Energiewende "noch stärker und moderner" werden. Das sei auch international ein gutes Signal. Studien ihres Hauses hätten gezeigt, dass man "keineswegs von steigenden Strompreisen durch den Kohleausstieg ausgehen" müsse, so Schulze. Die Bundesregierung habe viel Arbeit vor sich, "aber ich bin voller Zuversicht, dass wir das gut hinkriegen".

Die Kohleregionen in der Lausitz und im Rheinischen Revier würden "Energieregionen mit guten Jobs und verlässlichen Rahmenbedingungen bleiben - nur eben nicht mehr mit der Kohle, sondern mit neuen, regenerativen Energien, Klimaschutz- und Speichertechnologien", sagte Schulze voraus. Die Kumpel in den Revieren hätten Deutschland mit harter Arbeit reich und energiesicher gemacht. "Für eine erfolgreiche Energiewende brauchen wir deren Erfahrungen und Kompetenzen auch nach dem Ende der Kohleverstromung", so die Umweltministerin.