Die Nordex SE hat erste Details zur weiteren Zusammenarbeit mit innogy bekannt gegeben. Nordex soll für innogy zwischen 2019 und 2022 Windenergieanlagen liefern. Die Kooperation plant in Europa und den USA Projekte mit einer Gesamtleistung von bis zu 1,7 Gigawatt zu produzieren. Innogy plant zu dem seine US-Onshore-Entwicklungsprojekte im Staat New York, Cassadaga und Baron Winds mit Nordex-Anlagen auszustatten. Zu all dem soll noch ein polnisches ...

