Die Volkswagen AG hat verkündet auf dem Weg in die E-Mobilität die Entwicklung und Produktion von Batterien bis hin zum Recycling in seiner neuen Konzernsparte "Komponente" zu bündeln. Die Sparte mit weltweit 61 Zulieferwerken und fast 80.000 Beschäftigten soll in Zukunft die Verantwortung für die Batterie vom Kompetenzaufbau für die Batterie bis zum Recycling übernehmen. Auch die Analysten scheinen sich aktuell einig über die Aktie der Volkswagen ...

