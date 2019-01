Ein halbes Unternehmerleben streitet Peter Schöffel in China um das Recht, Skijacken unter seinem Namen zu verkaufen. Die zuständigen Behörden sind massiv überlastet. Protokoll eines kräftezehrenden Kampfs.

Es geht schon auf 22 Uhr zu, als Peter Schöffels Telefon die Nachricht anzeigt, auf die er seit bald 15 Jahren wartet: "Wir haben's", schreibt ihm eine Mitarbeiterin per SMS schlicht, "wir haben's." Im April vergangenen Jahres war das. Doch für den 57-jährigen Unternehmer fühlt es sich heute noch an, als wäre es gerade geschehen. Er erinnert sich, wie er nach der SMS die Fäuste geballt und tief durchgeatmet hat: "Endlich", sagt er. Der Chef der deutschen Traditionsmarke darf seine Skijacken und Fleecepullis nun auch in China verkaufen, dem nach den USA größten Sportmarkt der Welt. Seit wenigen Tagen hat er endlich Gewissheit: Mitte Januar traf die nötige Urkunde aus China bei ihm ein.

Jahrelang hatten ein Privatmann und eine Briefkastenfirma aus China Schöffels Markenrechte für den chinesischen Markt für sich beansprucht. Selbst jetzt, da die Schlacht geschlagen ist, spürt man bei Peter Schöffel noch das Gefühl der Ohnmacht, ein tiefes Unverständnis: "Das ist mein Recht, meine Firma - und trotzdem darfst du deinen eigenen Namen nicht nutzen", sagt der Mann mit den kurzen grauen Haaren in seinem mit Pop-Art gefüllten Büro am Rand von Schwabmünchen bei Augsburg. Er springt vom Tisch auf: "Da wirst du wahnsinnig!"

Geschäftsmodell Markenklau

Fast 15 Jahre kämpft Schöffel um sein geistiges Eigentum. Was der Mittelständler, der mit einem Umsatz von 100 Millionen Euro eines der größten deutschen Outdoorunternehmen leitet, erlebt hat - Schneckengang durch die Korridore der chinesischen Bürokratie, jahrelange Verzögerungen in den Echokammern der Justiz - davon können auch andere ein Lied singen, vor allem kleinere Unternehmen, die nicht auf die Expertise eigener Rechtsabteilungen zurückgreifen können.

Markenklau ist in China noch immer eine Gefahr. Die Zahl der Neuanmeldungen von Marken hat 2018 mit mehr als sieben Millionen einen neuen Höchststand erreicht - viele davon dürften die Behörden zu Unrecht eingetragen haben. "Es ist noch immer ein Geschäftsmodell in China, Qualitätsmarken aus Europa für sich zu sichern", sagt Anwältin Simone Schäfer. Ein Label anzumelden kostet umgerechnet nur 40 Euro, sagt die Partnerin der Münchner Kanzlei Vossius. Sie kennt den Fall eines Betrügers, der im vergangenen Jahr "an einem einzigen Tag 5000 Anmeldungen eingereicht hat".

Das hat gravierende Folgen: Die zuständigen Behörden sind massiv überlastet und prüfen nur sehr formalistisch. Liegen die Unterlagen vor, kommt meist schnell ein Stempel drauf. Und die Markenräuber profitieren von den oberflächlichen Checks.

All das muss auch Peter Schöffel jahrelang erleben. Seine Odyssee durch das chinesische Rechtssystem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...