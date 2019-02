Zürich - Am 20. Februar würde Alfred Escher seinen 200. Geburtstag feiern. Credit Suisse nimmt dies zum Anlass, den «Tag der Unternehmer» ins Leben zu rufen. Damit soll die grosse Bedeutung des Unternehmertums für den Schweizer Wirtschaftsstandort und den Wohlstand unseres Landes herausgestrichen und gewürdigt werden. Nebst weiteren Aktivitäten bietet die Credit Suisse in Zusammenarbeit mit STARTUPS.CH am 20. Februar angehenden Unternehmerinnen und Unternehmern eine kostenlose Firmengründung an.

Die Errungenschaften von Alfred Escher, Jahrhundertpionier und unter anderem Gründervater der heutigen Credit Suisse und der ETH Zürich, prägen den Schweizer Wirtschaftsstandort bis heute massgeblich. Seine Erfolgsformel, dass Wohlstand und Fortschritt eng mit einer guten Infrastruktur sowie positiven Rahmenbedingungen verbunden sind, gilt auch heute noch. So wie es Banken braucht, die Kredite vergeben und Wachstum ermöglichen, braucht es auch Unternehmerinnen und Unternehmer, die mit Mut ihre Visionen umsetzen.

Credit Suisse hat sich vor diesem Hintergrund entschieden, am 200. Geburtstag von Alfred Escher nicht einfach die Vergangenheit aufleben zu lassen, sondern einen Blick auf die Gegenwart und Zukunft des Unternehmertums in der Schweiz zu werfen. Mit dem «Tag der Unternehmer» wird am 20. Februar deshalb erstmals ein schweizweiter Thementag lanciert, der unternehmerisches Engagement würdigt und die Leistungen der über 600'000 Schweizer Unternehmen für das Land deutlich macht.

Breite Palette von Aktivitäten zur Förderung des Unternehmertums

Die Aktivitäten der Credit Suisse rund um den «Tag der Unternehmer» bauen auf dem bereits ...

