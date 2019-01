Thomas Doll wird neuer Trainer des Fußball-Bundesligisten Hannover 96. Klubchef Martin Kind und Manager Horst Heldt einigten sich mit Doll auf einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020, der sowohl für die 1. Liga als auch für die 2. Liga gilt. Das teilte der Verein am Sonntagabend mit.

Als Co-Trainer bringt Doll seinen langjährigen Assistenten Ralf Zumdick mit. Der Vereinsmanager Heldt sagte: "Thomas Doll hat bei all seinen bisherigen Stationen erfolgreiche Arbeit geleistet und immer wieder den Nachweis erbracht, dass er vorgegebene Ziele erreicht - sowohl im Kampf um den Klassenerhalt als auch um Titel und die Teilnahme am internationalen Geschäft. Auch während seiner Jahre in Ungarn hat er den deutschen Fußball immer eng verfolgt. Er kennt die Bundesliga in- und auswendig."

Erst am Sonntagnachmittag war bekannt geworden, dass der bisherige Cheftrainer André Breitenreiter mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden wurde.