Im letzten Spiel des 19. Spieltages hat Fortuna Düsseldorf gegen RB Leipzig mit 0:4 verloren. Das erste Tor der Partie fiel bereits in der 2. Minute: Nach einem Eckball traf der Leipziger Yussuf Poulsen.

Ibrahima Konaté baute die Führung der Gäste in der 9. Spielminute nach einer Vorlage von Marcel Halstenberg weiter aus. Poulsen traf in der 16. Minute erneut, die Vorlage kam von Konrad Laimer. In der 68. Minute verwandelt Laimer einen Nachschuss: Der Düsseldorfer Torhüter Michael Rensing parierte einen Schuss von Marcel Sabitzer, konnte den Ball jedoch nicht festhalten und Laimer stand genau richtig. Leipzig befindet sich nach dem Sieg mit 34 Punkten auf Platz vier der Tabelle.

Düsseldorf bleibt mit 21 Punkten auf Rang 14.