In Auberginen aus der Dominikanischen Republik wurden Reste des Insektizids Carbofuran und Profenophos gefunden, das für die Verwendung bei Gemüse nicht erlaubt ist. Das zeigte das Schnellwarnsystem für Lebensmittel und Tierfutter (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) an, das über die unerlaubten Substanzen in den Auberginen aus der Dominikanischen Republik...

