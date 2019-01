Medien zufolge erforscht Amazon die Auslieferung am Boden und hat vor kurzem mit dem Test seines Scout-Lieferroboters begonnen. Dieser Test wird sechs Scout-Roboter umfassen, die Lieferungen in die Nachbarschaft von Snohomish County, Washington, machen werden. Die Roboter sollen in der Lage sein, sich selbst zu navigieren, aber zu dem Zweck des Tests wird ihnen ein Amazon-Mitarbeiter folgen....

