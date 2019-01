Die Aktie des Telekommunikationskonzern Nokia hat am Freitage einen schönen Kursgewinn hingelegt, der in dieser Größenordnung in den letzten Wochen für diese Aktie nicht üblich war. Der Kurs nähert sich dem 2-Jahreshoch bei 6,00 Euro und man darf gespannt sein, ob sich eine noch unbekannte Neuigkeit hinter dem Kursanstieg verbirgt.Am 01. Januar hatten wir im RuMaS Express-Service über eine kommende Trading-Chance mit Nokia berichtet. Der Beitrag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...