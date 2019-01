Am 08.01. hatten wir im Express-Service auf eine mögliche Trading-Chance mit Cyan hingewiesen. Der Artikel hatte den Titel: "Cyan: Kommt der Ausbruch?" Am 21.01. hatten wir nachgefasst und konnten bereits einen Treffer melden. Der Titel dieses Artikels war: "Cyan: Starker Kursanstieg mit möglichem Kursziel 47,00 Euro?" In unserer Stellungnahme an die Abonnenten hatten wir auf die stark angestiegenen Umsätze hingewiesen, die auf weitere Kursgewinne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...