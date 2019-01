Der EUR/USD startete positiv in die neue Handelswoche und so konnte er seine Gewinne vom letzten Freitag in den unteren Bereich der 1,1400 ausbauen. EUR/USD schaut auf Draghi Das Paar verzeichnet am Montag die 2. Sitzung in Folge einen Gewinn und so konnte die Aufwärtsbewegung vom Freitag ausgebaut werden, während es nach einer Konsolidierung des jüngsten ...

