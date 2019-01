Zürich - Der Procimmo Swiss Commercial Fund II weist erneut ein erfolgreiches Geschäftsjahr aus: Die Anlagerendite stieg per 30. September 2018 leicht an auf 6.76% (gegenüber 6.62% per 30.9.2017) und die Ausschüttungsrendite nahm auf 3.98% zu (gegenüber 3.85% per 30.9.2017). Die Eigenkapitalrendite («Return on Equity») erhöhte sich ebenfalls leicht auf 6.54% (gegenüber 6.28% per 30.9.2017). Dieses positive Geschäftsergebnis wird es erlauben, eine steuerbefreite Dividende von CHF 5.25 pro Anteil auszuschütten.

Der Nettoinventarwert (NIW) belief sich per 30. September 2018 auf CHF 118.20 (gegenüber CHF 115.71 per 30.9.2017). Die Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) lag bei 70.78% (72.10% per 30.9.2017), der Gesamterfolg des Rechnungsjahres erhöhte sich auf CHF 16'360'481.- (gegenüber CHF 11'770'903.- per 30.9.2017).

Per 30. September 2018 stiegen auch die Mietzinseinnahmen auf CHF 19'097'655.- (CHF 16'086'915.- per 30.9.2017) an, was einem Zuwachs von 18.7% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Mietzinsausfallquote erhöhte sich auf 21.35% (18.60% per 30.9.2017), ...

