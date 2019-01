Der AUD/USD baut seine starke Erholung vom Freitag aus dem Bereich des 3-Wochentief aus, doch es scheint als ob die Dynamik über 0,7200 zum Erliegen kommt. Trotz des Deals zu Wiedereröffnung der US Regierung, führen die zunehmenden Erwartungen an eine mögliche Pause des Fed Straffungszyklus dazu, dass die USD Bullen lieber in der Defensive bleiben. ...

