- Deutschland plant in den nächsten 20 Jahren alle Kohlekraftwerke zu schließen- DE30 bewegt sich nach einer niedrigeren Eröffnung höher- Europäische Kommission blockiert Fusion von Siemens und AlstomDie europäischen Aktien starteten nach einer gemischten Sitzung in Asien die neue Woche tiefer. Aktien aus Frankreich, der Schweiz und den Niederlanden entwickelten sich in den ersten Handelsminuten am schlechtesten. Fast alle Branchen-Subindizes des STOXX Europe 600 notierten zu Beginn der Sitzung niedriger, wobei die Automobilhersteller und die Unternehmen für persönliche Güter und Haushaltswaren den Rückgang anführten. Bergbauunternehmen waren die Ausnahme, da sie von höheren Rohstoffpreisen profitierten. Dem DE30 gelang es Ende der Vorwoche die abwärts gerichtete Trendlinie zu überschreiten. Der deutsche Leitindex ...

