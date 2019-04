Der EUR/USD erhielt mit der frühen amerikanischen Sitzung starker Angebote und so fiel er in Folge der US Wirtschaftsdaten zum neuen 1-Wochentief unter 1,1250. Das Paar konnte sich nicht über 1,1300 halten, da der Verkaufsdruck am Donnerstag zu stark war. Die enttäuschenden Eurozonen PMI April Ergebnisse ließen den Euro keine andere Wahl. Die schlechten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...