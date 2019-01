Herr Goetschmann, Sie haben Mitte 2018 die operative Führung der Quickline-Gruppe übernommen, nachdem Sie zuvor als CFO und stellvertretender Geschäftsführer tätig waren. Mit welchen Zielen haben Sie Ihr Amt angetreten?

Ich möchte die Erfolgsstory von Quickline weiterführen. Wir sind in einem spannenden, hoch kompetitiven Markt tätig, in dem IT, Kommunikation und Technologie immer mehr verschmelzen. Daraus ergeben sich Potenziale, die wir erschliessen und für unsere Kunden nutzbar machen wollen. Gleichzeitig wollen wir (mit unseren Verbundpartnern) den lokalen Bezug sicherstellen. Und wir wollen dem Vertrauen unserer Kunden gerecht werden. Sie sollen immer und einfach mit ihrer Welt verbunden sein.

Seit November 2018 ist die Geschäftsleitung von Quickline wieder vollzählig. Was darf man von der neuen Führungscrew erwarten?

Quickline verfolgt weiterhin eine Wachstumsstrategie mit Fokus auf den Privatkundenbereich. Wir sind gut aufgestellt, um die zukünftigen Herausforderungen in einem schnelllebigen Markt anzupacken und die Ausrichtung konsequent weiterzuführen. Unsere Ambitionen am Markt bleiben unverändert, ebenso der Mut zur Innovation sowie der Anspruch, das beste Kundenerlebnis zu bieten.

Stichwort bestes Kundenerlebnis: Vor kurzem haben Sie das neue Quickline TV lanciert. Inwiefern wird dies diesem Anspruch gerecht?

Unser neues TV-Produkt mit der neuen Quickline UHD-Box bringt klassisches Fernsehen und die Welt der Apps auf dem Homescreen zusammen und verschmelzt so Unterhaltungsangebote von verschiedenen Anbietern. Inhalte von Netflix, YouTube, Google, Sky, Spotify, DAZN usw. sind auf einen Klick verfügbar - alles über eine einzige Fernbedienung. Damit wechseln Kunden bequem zwischen den verschiedenen Erlebniswelten. Zudem bringt das neue Quickline TV mit persönlichen Empfehlungen hilfreiche Orientierung in das riesige Unterhaltungsangebot, damit Kunden ihre Lieblingsinhalte einfach und schnell finden. Dies gilt auch für Netflix-Inhalte, was schweizweit einzigartig ist. Damit setzt Quickline klar neue Massstäbe in punkto Kundenerlebnis.

Frédéric Goetschmann, CEO Quickline Gruppe

Der TV-Konsum verändert sich grundlegend. Wie geht das neue Quickline TV auf diese Umwälzungen ein?

Wir sind überzeugt, dass in Zukunft immer weniger Konsumenten klassisch fernsehen. Sie wollen zeit-, orts- und geräteunabhängig ausgewählte Formate ansehen, sei dies nun eine MySports-Übertragung, eine Netflix-Serie, ein YouTube-Video oder einen Krimi auf SRF. Das neue Quickline TV eröffnet Kunden all diese Erlebniswelten und vereinfacht das Switchen zwischen diesen maximal: auf einen Klick. Ausserdem lernt das neue Quickline TV dazu, es analysiert die Nutzergewohnheiten - natürlich unter strengster Einhaltung des Datenschutzes - und kann den Kunden darauf basierend Vorschläge unterbreiten. Persönliche Profile und damit verbunden massgeschneiderte Empfehlungen hat Quickline als erste Anbieterin in der Schweiz bereits mit der letzten TV-Generation eingeführt. Unsere Kunden schätzen diesen Service sehr.

Und wie kommt das neue Produkt bei den Kunden an?

Seit den ersten Testphasen erhalten wir viel positives Feedback, insbesondere zur Geschwindigkeit, Stabilität, einfachen Navigation und ...

