Die Zahl der Flüge in Deutschland steigt weiter. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr rund 3,35 Millionen Flüge nach Instrumentenflugregeln registriert, ein Anstieg um 4,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, teilte die Deutsche Flugsicherung (DFS) am Montag mit.

Zum fünften Mal in Folge lag die jährliche Steigerungsrate damit über der des Vorjahres (2014: 0,9 Prozent; 2015: 1,6 Prozent; 2016: 2,6 Prozent; 2017: 3,3 Prozent). Nachdem 2015 erstmals die Drei-Millionen-Marke durchbrochen wurde, steuert Deutschland nun auf dreieinhalb Millionen Flüge nach Instrumentenflugregeln zu. Insgesamt wurden 2018 im deutschen Luftraum über 130.000 Flüge mehr gezählt als im Vorjahr (2017: 3,21 Millionen). Der verkehrsreichste Tag war dabei der 7. September mit 11.024 kontrollierten Flügen.

Auch das ist nach Angaben der Deutschen Flugsicherung ein neuer Rekord. Die Zahl der Überflüge legte 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 4,6 Prozent zu. Die Anzahl der Starts und Landungen an den internationalen und regionalen deutschen Flughäfen stieg ebenfalls. Im Jahr 2018 registrierte die DFS insgesamt rund 2,30 Millionen Starts und Landungen, vier Prozent mehr als im Vorjahr.

An den 16 internationalen Flughäfen wurden rund 2,13 Millionen Starts und Landungen (+ vier Prozent) gezählt. An den 21 regionalen Flughäfen in Deutschland waren es 167.681 (+ 4,1 Prozent).