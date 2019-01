Paris - In den europäischen Börsensälen ist am Montag der Optimismus der Vorwoche einer gewissen Vorsicht der Anleger gewichen. Der EuroStoxx 50 notierte am späten Vormittag 0,48 Prozent tiefer bei 3148,10 Punkten, nachdem er am Freitag um rund 1,2 Prozent gestiegen war. Der Pariser Cac 40 verlor am Montag zuletzt 0,47 Prozent auf 4902,78 Punkte. Der britische FTSE 100 sank um 0,13 Prozent auf 6800,59 Zähler.

"In der neuen Handelswoche ist der Fokus der Anleger weiter auf die aktuelle Berichtssaison gerichtet, welche so langsam in Fahrt kommt", sagte Analyst Milan Cutkovic von AxiTrader. Während die Erwartungen für die vorherige Bilanzsaison zu hoch gewesen seien, zeigten sich die Anleger nun etwas pessimistischer. Dies erhöhe das Potenzial für positive Überraschungen, so Cutkovic. Zudem stehen diese Woche die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed ...

Den vollständigen Artikel lesen ...