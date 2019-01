Der Speicherhersteller Senec ist mit dem Deutschen Exzellenz-Preis 2019 ausgezeichnet worden. Das Unternehmen hat mit der im Sommer 2018 in den Markt eingeführte Speicherbaureihe Senec.Home V2.1 in der Kategorie "Produkte B2C" den ersten Platz belegt. Überzeugen konnte das Leipziger Unternehmen unter anderem durch die in der Branche einzigartige Garantie auf 100 Prozent der Speicherkapazität in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...