Der Photovoltaik-Wechselrichterhersteller SMA will aggregierte Daten der über sein Portal vernetzten PV-Wechselrichter künftig unter anderem für Energieversorger und Netzbetreiber anbieten. Auf der Messe E-world in Essen präsentiert die SMA Solar Technology AG (SMA) in dieser Woche erstmals ihr Angebot im Bereich der SMA Energy Data Services. Basierend auf den Echtzeit-Daten aus über 400.000 Photovoltaik- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...