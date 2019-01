Nach der Bodenbildung im Bereich der 109,30, konnte der USD/JPY zurück in die Mitte der 109,00 steigen. USD/JPY schaut auf Handel, Fed Trotz der Erholung verzeichnet das Paar die 2. Sitzung in Folge einen Verlust, nach dem in der vergangenen Woche das Hoch im Bereich der kritischen 110,00 gebildet wurde. Seit mehreren Wochen bewegt sich das Paar seitwärts ...

