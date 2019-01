New York - Die Ölpreise haben am Montag anfängliche Verluste ausgeweitet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 60,09 US-Dollar. Das waren 1,57 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,84 Dollar auf 51,85 Dollar.

Händler verwiesen auf die zunehmenden Sorgen um die Weltwirtschaft. Schwache Unternehmensdaten aus den USA verstärkten die Unsicherheit. Auch die Aktienmärkte gerieten unter Druck. Eine schwächere Weltwirtschaft würde ...

