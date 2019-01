Nach den Kursverlusten seit Mitte Oktober hat die Aktie nach einem Boden gesucht und es könnte sein, dass wir den Tiefpunkt mit einem Kurs von 4,58 USD gesehen haben. Seit diesem Tief am 24. Dezember sieht man eine zaghafte Aufwärtsbewegung und danach einen steilen Kursanstieg der bei 7,52 USD abgefangen wurden. Der Kurssprung war enorm. Die Gewinnmitnahmen brachten bisher nur Verluste bis in den Bereich um 6,00 USD und es sieht so aus, als ob Aurora ...

