Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) hat Aktivisten davor gewarnt, trotz der Empfehlung der Kohlekommission zum Erhalt des Hambacher Forstes den Wald weiter zu besetzen. "Klar ist: Die Polizei wird auch weiterhin dafür sorgen, dass im Hambacher Forst keine rechtsfreien Räume entstehen. Wenn die Baubehörden um Hilfe bitten, werden wir diese auch leisten", sagte Reul der "Rheinischen Post" (Dienstagsausgabe).

Spätestens mit der Entscheidung der Kommission gebe es keinen objektiven Grund mehr für Aktionen im Hambacher Forst, der dem Energiekonzern RWE gehört. "Ich habe die Hoffnung, dass sich jetzt auch wirklich alle Seiten an diesen Kompromiss halten - auch die Waldbesetzer", sagte Reul. Mit Blick auf den Appell des Kohlekommissionsmitglieds Antje Grothus an Aktivisten, in dem besetzten Wald zu bleiben, sagte Reul, er halte solche Aufrufe für wenig hilfreich.

"Die müssen jetzt Farbe bekennen: Geht es ihnen wirklich um die Natur oder schlicht um Krawall?"