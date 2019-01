Zürich - Knapp drei Viertel der Unternehmen in der Schweiz bewerten künstliche Intelligenz (KI) als wichtiges Zukunftsthema. Rund jede zweite Firma verfügt aktuell sogar über erste praktische Erfahrungen und setzt KI-Technologien in Teilbereichen ein. In welche Einsatzfelder wollen die Chefetagen aber in den kommenden zwei Jahren investieren, um mit KI erfolgreich zu sein? Antworten auf diese und andere Fragen gibt die Studie «Artificial Intelligence» von DXC Technology. Dafür wurden von einem Marktforschungsinstitut 100 Manager in der Schweiz befragt, die über die digitale Transformation des Unternehmens entscheiden.

Als wichtigste Investitionsziele für den Einsatz künstlicher Intelligenz bewerten die eidgenössischen Manager zunächst die Automation von Prozessen (78 Prozent). Ebenso relevant, wenn auch mit einem geringeren Anteil an «Sehr wichtig»-Stimmen finden die Manager das Ziel, die Mitarbeiter durch KI produktiver zu machen. Darüber hinaus nimmt sich die Mehrheit der Unternehmen vor, mit Hilfe der smarten Technologie die vorausschauende Wartung zu verbessern (76 Prozent) und Kundendaten besser auswerten und nutzen zu können (76 Prozent).

KI ist bereits Alltagstechnologie

«KI wird in vielen Business-Bereichen zu einem immer wichtigeren Produktionsmittel», sagt Dr. Bruno ...

Den vollständigen Artikel lesen ...