Luftwärmepumpen verzeichneten im vergangenen Jahr den größten Zuwachs, meldet der Bundesverband Wärmepumpe. Insgesamt sind in Deutschland nun rund 880.000 Heizungswärmepumpen installiert.Insgesamt 84.000 Heizungswärmepumpen wurden im Jahr 2018 in Deutschland installiert. Das teilt der Bundesverband Wärmepumpe (BWP) mit. Den mit 60.500 Geräten beziehungsweise zehn Prozent größten Zuwachs verzeichneten demnach die Luftwärmepumpen. Insbesondere Splitgeräte hätten mit einem Plus von 15 Prozent zulegen können, bei den Monoblockgeräten sei das Wachstum mit sechs Prozent geringer ausgefallen. Wie der ...

