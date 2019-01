FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 29.01.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 52 (57) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS STANDARD CHARTERED PT TO 550 (585) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS CVS GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 550 (1250) PENCE - BERENBERG CUTS DIPLOMA PLC TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1350 (1435) PENCE - BERENBERG CUTS DISCOVERIE PRICE TARGET TO 490 (525) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 3900 (4250) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS HALMA TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1560 (1570) PENCE - BERENBERG CUTS MORGAN ADVANCED MATERIALS PT TO 360 (420) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 37 (40) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS RHI MAGNESITA PRICE TARGET TO 5450 (6170) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS TT ELECTRONICS PRICE TARGET TO 270 (320) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS VITEC GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1225 (1500) PENCE - BERENBERG RAISES ELECTROCOMPONENTS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 650 (770) PENCE - BERNSTEIN CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 215 (225) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS ITV PRICE TARGET TO 170 (205) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS STHREE PRICE TARGET TO 320 (375) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 1700 (2800) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 57 (56) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES TI FLUIDS PRICE TARGET TO 266 (256) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 390 (400) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES JUST EAT PRICE TARGET TO 1320 (1250) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT CUTS CVS GROUP PRICE TARGET TO 700 (1350) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT CUTS DOMINO'S PIZZA PRICE TARGET TO 325 (350) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES UDG HEALTHCARE PRICE TARGET TO 830 (800) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 550 (590) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SAINSBURY(J) PRICE TARGET TO 435 (400) PENCE - 'BUY'



