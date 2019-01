Zürich - Das Interesse von Risikokapitalgebern an neuen Geschäftsideen und -Modellen in der Schweiz ist 2018 ungebrochen hoch geblieben. Noch nie haben die sogenannten Startups - also junge Unternehmen im Aufbau - so viel Risikokapital erhalten wie im vergangenen Jahr. Der ITC-Sektor sammelte dabei die meisten Mittel ein.

Konkret flossen im vergangenen Jahr 1,24 Milliarden Franken an Venture Capital in junge Schweizer Unternehmen. Das entspricht einer stattlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahr um knapp 32 Prozent.

Damit wurde erstmals die Grenze von einer Milliarde Franken überschritten, wie dem am Dienstag veröffentlichten Swiss Venture Capital Report zu entnehmen ist. Diesen hat das Online-Newsportal Startupticker.ch in Zusammenarbeit mit der Investorenvereinigung Seca erstellt.

ITC-Sektor erhält am meisten Kapital

Die gesprochenen Mittel kamen 230 Unternehmen zu Gute, das sind 55 mehr als im Vorjahr (+31,4%). In total 230 Finanzierungsrunden erhielt jedes zweite Unternehmen mehr als 2 Millionen Franken und jedes fünfte mehr als 10 Millionen als Kapitalspritze zugesprochen.

Am stärksten wuchsen die Investitionen im Bereich Informations- und Kommunikation (inklusive Fintech). Im vergangenen Jahr führten ...

