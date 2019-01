X-markets, ein Geschäftsbereich der Deutschen Bank, ist einer der größten Anbieter am Markt, wenn Sie sich als Anleger speziell für den Handel mit Zertifikaten, Hebelprodukten oder Aktienanleihen interessieren. Auf dem Börsentag Dresden stellte Christian-Hendrik Knappe im Interview mit Finanztrends-Autorin Judith Plasswilm den Produktanbieter näher vor und arbeitete heraus, was das Besondere an X-markets ist.

