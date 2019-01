Großbritanniens Premierministerin Theresa May will den mit der EU ausgehandelten Brexit-Deal wieder aufschnüren. Das habe sie gegenüber EU-Vertretern angekündigt, sagte ein Sprecher Mays am Dienstag in London vor Journalisten.

Dies sei demnach nötig, um doch noch die Zustimmung des Unterhauses für den Austrittsvertrag zu bekommen. Strittig ist vor allem die umstrittene Backstop-Regel für Nordirland. Die EU lehnt eine Nachverhandlung des Brexit-Deals bisher vehement ab. Das britische Parlament berät voraussichtlich ab circa 14:45 Uhr deutscher Zeit über den weiteren Brexit-Fahrplan.

Ab 20 Uhr soll dann über mehrere Anträge dazu abgestimmt werden. Zuletzt war der ausgehandelte Brexit-Vertrag von den Parlamentariern in London mit großer Mehrheit abgelehnt worden, kurz darauf hatte May aber ein Misstrauensvotum knapp überstanden. Die Zeit für einen Deal für einen geordneten Brexit wird unterdessen immer knapper. Nach derzeitigen Planungen soll der EU-Austritt Großbritanniens am 29. März 2019 rechtskräftig werden.