2021 wird der Solar Decathlon Europe erstmalig in Deutschland stattfinden und zwar in Wuppertal. Das hat der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie Thomas Bareiß heute beim des Kongress Energiewendebauen in Berlin verkündet. Energiewende und Klimaschutz im städtischen Quartier stehen erstmals im Fokus. Die Bewerbungsphase für die Hochschulteams startet im März. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...