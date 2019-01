Zürich - Reto Savoia wurde zum neuen Chief Executive Officer von Deloitte Schweiz gewählt - er tritt sein Amt am 1. Juni 2019 an. Er folgt auf Simon Owen, der diese Position seit Anfang 2016 inne hat, wie das Prüfungs- und Beratungsunternehmen am Mittwoch mitteilte. Reto Savoia ist derzeit stellvertretender CEO sowie Managing Partner Clients & Industries. Er habe zusammen mit Simon Owen und dem gesamten Führungsteam das Beratungs- und Prüfungsgeschäft von Deloitte in der Schweiz erfolgreich transformiert und ausgebaut, heisst es in der Mitteilung weiter.

Reto ist Schweizer Staatsbürger und arbeitet seit mehr als 20 Jahren in der Prüfungs- und Beratungsbranche in der Schweiz und international. Er stiess 2005 zu Deloitte Schweiz, um das M&A-Steuer-Team zu leiten. Im Jahr 2011 wurde Reto zum Managing Partner des Geschäftsbereichs Tax & Legal ernannt und trat in die Geschäftsleitung ein. Während fünf Jahren in dieser Funktion hat Reto Savoia das Steuerberatungsgeschäft von Deloitte erfolgreich transformiert und signifikant ausgebaut. Anfang 2016 wurde er zum stellvertretenden CEO und Managing Partner Clients & Industries ernannt. In diesen Funktionen trieb er die starke Expansion des Unternehmens auf dem Schweizer Markt voran. Reto ist ebenfalls Mitglied des Verwaltungsrats von Deloitte ...

