Frankfurt - Der Euro hat zur Wochenmitte weiter über der Marke von 1,14 US-Dollar notiert. Am Mittwochvormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1435 Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen.

Gegenüber dem Franken hat der Euro weiter zugelegt. Derzeit kostet er 1,1389, nach 1,1373 am Dienstagabend und 1,1357 am Vortag um den Mittag. Auch der US-Dollar hat sich im bisherigen Tagesverlauf auf 0,9963 von 0,9949 Franken am frühen ...

