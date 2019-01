FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 30.01.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 359 (366) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS HARGREAVES LANSDOWN PRICE TARGET TO 2014 (2050) P - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS INITIATES NATIONAL GRID WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 950 PENCE - BARCLAYS INITIATES PENNON GROUP WITH 'EQUAL WEIGHT' - TARGET 820 PENCE - BARCLAYS INITIATES SEVERN TRENT WITH 'EQUAL WEIGHT' - TARGET 2220 PENCE - BARCLAYS INITIATES UNITED UTILITIES WITH 'EQUAL WEIGHT' - TARGET 910 PENCE - BERENBERG CUTS CHEMRING GROUP PRICE TARGET TO 180 (221) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS NCC GROUP PRICE TARGET TO 180 (260) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 250 (280) PENCE - 'SELL' - CREDIT SUISSE CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 238 (301) PENCE - 'UNDERPERFORM' - HSBC CUTS IAG PRICE TARGET TO 525 (550) PENCE - 'REDUCE' - HSBC CUTS WPP PRICE TARGET TO 960 (1020) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3800 (3650) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 220 (290) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JPMORGAN CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 241 (285) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - DZ BANK CUTS FAIR VALUE FOR VODAFONE TO 140 (155) PENCE - 'HOLD'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob