Der GBP/USD setzte seine Aufwärtsbewegung am Mittwoch fort, nach dem es gestern zu einem Rückgang in die Mitte der 1,3000 gekommen war. GBP/USD-Fokus auf FOMC, Brexit Das GBP kann sich heute nach einem negativen Start in die Woche erholen, während das Cable einen Teil seiner jüngsten Gewinne vom Jahreshoch aus dem Bereich über 1,3200 abgebaut hat. ...

